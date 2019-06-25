Российская делегация подала заявку на участие в сессии Парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ), рассказал журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что это было сделано после того, как организация приняла резолюцию, защищающую права национальных делегаций.

Российская делегация подала заявку на участие в сессии Парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ), рассказал журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что это было сделано после того, как организация приняла резолюцию, защищающую права национальных делегаций."Дебаты проходили на протяжении многих часов, и, несмотря нато, что ортодоксальная часть ПАСЕ делала все для того, чтобы блокироватьпринятие резолюции, эта резолюция принята, здравое большинство отстояло позицию",– сказал председатель нижней палаты. Сразу после этого Москваподала заявку на участие, добавил Володин.По словам спикера Госдумы, основополагающие праванациональных делегаций защищены. Речь идет о праве на участие, на обсуждение иголосование. После этого наступает этап подтверждения полномочий, отметилзаконодатель.Только после этого можно будет говорить о том, что Россиявернулась к полноценной работе в ПАСЕ, уверен председатель нижней палаты. Оннапомнил, что Москва неоднократно указывала на необходимость защиты правнациональных делегаций в Ассамблее."Следует признать, что Комитет министров Совета Европыподдержал это решение, обратился к ПАСЕ, и сегодня, вы знаете, ПАСЕ первые шагив этом направлении сделала", – отметил Володин.Вместе с тем остаются неурегулированные вопросы, включаяправо на участие в мониторинговых группах или в структурах ПАСЕ, указал спикерГосдумы.Парламентарий отметил, что настроенное антироссийскименьшинство попытается ограничить полномочия российской делегации.Володин признал, что ПАСЕ серьезно продвинулась по путидемократизации Ассамблеи, спикер назвал решение о защите прав нацделегаций правильным."А какие будут следующие шаги, чтобы эту работу завершить, чтобыпарламентская структура руководствовалась принципами парламентаризма, покажетвремя", – резюмировал законодатель.Отношения с ПАСЕ начали стремительно ухудшаться в 2014 году.После воссоединения Крыма с Россией и начала конфликта на востоке Украины нанашу делегацию наложили санкции. Москва заявила о невозможности работы вдискриминационных условиях, прекратила участие в заседаниях организации иприостановила выплаты в бюджет Совета Европы.Госдума неоднократно призывала ПАСЕ закрепить в регламентенорму о равенстве всех национальных делегаций. В начале июня регламентныйкомитет Ассамблеи опубликовал резолюцию, которая допускает возвращение России ворганизацию.