Алина Кабаева в течение последнего десятилетия остается одной из самых упоминаемых – и в то же время загадочных персон спортивного и политического Олимпа. Окутанная тайной личная жизнь чемпионки и общественного деятеля не дает покоя не только российской, но и зарубежной прессе. Однако все секреты откроются в самое ближайшее время, уверена парапсихолог Анна Романова.

Алина Кабаева в течение последнего десятилетия остаетсяодной из самых упоминаемых – и в то же время загадочных персон спортивного иполитического Олимпа. Окутанная тайной личная жизнь чемпионки и общественногодеятеля не дает покоя не только российской, но и зарубежной прессе. Однако всесекреты откроются в самое ближайшее время, уверена парапсихолог Анна Романова.Алина Кабаева в начале 2000-х была самой упоминаемой вглянцевых журналах спортсменкой. Однако после 2010 года чемпионка исчезает состраниц СМИ. Известно, что в это время она получала образование для карьеры вспортивном менеджменте, управляла медиа-группой, напомнила в беседе с Днями.РуАнна Романова."Алина с обручем, фотомодель в журнале, телеведущая,крупный менеджер холдинга, актриса кино… возлюбленная бизнесмена, спортсменаили Президента? Так и будут появляться догадки о семье и карьере.Сначала в центре спортивного триумфа, самые частныеупоминания в новостях в дни международных соревнований, дальше стремительнаяполитическая карьера, управление крупной частной компанией. Все на плечахмолодой волевой женщины с обаятельной улыбкой, без единого публичного скандалаи высоким интересом прессы всего мира.Преданные юные поклонницы, любопытство мировой общественности,доверие избирателей. Доверие заработанное Алиной лично, на посту депутата. Но иблагосклонность к скрытому союзу с Владимиром Путиным играла роль. Хотя присвоей политической, благотворительной, общественной и спортивной публичнойактивности, Алине Кабаевой до сих удается сохранять тайну своей личной жизни,членах своей семьи, скрывать имена и отчества своих детей. Пока это удавалосьтолько действующему президенту в первом браке", – отметила парапсихолог.Почему нет однозначного ответа, кто семья Алины? Ктопомогает ей делать успешную карьеру? Почему именно с именем Алины связаны слухио рождении детей в разных уголках планеты – и нет ни одного подтвержденногофакта? Прямых ответов на эти вопросы ждать не стоит, уверена ."Не питайте иллюзий о семейной фотосессии ВладимираПутина и Алины Кабаевой. Пара тщательно сохраняет границы частной жизни. Имеетправо. Хотя приходится самой гарантировать тайну личного пространства изкабинета главы совета директоров, где управляет всем информационным контентомкрупнейших федеральных каналов.Имеем ли мы право знать? Да, если речь о семье главыгосударства. Есть ли мне дело до подтверждения фактов? Не имеет решающегозначения. Вся книга жизни человека пишется из его сопротивления, ухода от ответа,белых пятен в биографии. Факты ярого отрицания или тишины всегда и становятсяподтверждением", – подчеркивает эксперт.О состоянии человека в наши дни можно судить даже по его лентев социальных сетях. Все ведут себя одинаково, когда счастливы – люди показываютсвою радость."Сегодня Алину переполняет любовь. Мама четверых детейи любимая женщина самого влиятельного человека на планете – можно ли чего-тоеще желать? Конечно. Всегда счастливый человек стремится делиться своимсчастьем. Особенно в эпоху информационной открытости, читая искренние историисвоих друзей, коллег и поклонников в сети, хочется делиться искренностью вответ. И все же самой загадочной истории любви удастся сохранять свой статус "Секретно"еще минимум десять лет", – считает Романова.Тем не менее, уже в ближайшие месяцы в сети появятся якобыслучайные снимки и истории материнства Алины, ее недавно появившихся младенцеви уже повзрослевших детей, уверена парапсихолог. Хотя комментариев самой не будет."Но ее любовь будет проситься на выход, искатьумилительных обсуждений в сети. Давать намеки будет и сам президент. Однако сначалаэто не будет понятно – мы сложим эти фрагменты через несколько лет. Сегоднядети не просто окружены любовью и самой лучшей защитой в стране и даже в мире.Дети такой специфичной семьи готовятся к ответственному будущему. Сегодня ихродители уже знают, какой образовательный и карьерный путь пройдут ихповзрослевшие и новорожденные наследники", – уверена Анна Романова.вернется к активной общественной жизни совсемскоро. Она снова встанет у руля холдинга. Кроме того, ее имя будет в числеоснователей и попечителей государственных культурных, демографических,социальных и спортивных проектов, заключила Романова.