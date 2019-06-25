Наставник московского Динамо Дмитрий Хохлов, а также его тренерский штаб в лице Юрия Никифорова и Евгения Плотникова продлили трудовые соглашения со столичным клубом.

Наставник московского "Динамо" Дмитрий Хохлов, а также его тренерский штаб в лице Юрия Никифорова и Евгения Плотникова продлили трудовые соглашения со столичным клубом.Сроки действия новых контрактов не разглашаются. Хохлов возглавил "Динамо" осенью 2017 года. Под его руководством "бело-голубые" одержали 15 побед, 21 раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений.Помимо этого, "Динамо" продлило контракт с капитаном команды, вратарем Антоном Шуниным. Срок действия соглашения – три года.⚪️