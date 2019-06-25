Дочь Веры Брежневой Софья выложила новое фото в своем Instagram. Девушка радует чудесными солнечными снимками с курорта.

Дочь Веры Брежневой Софья выложила новое фото в своем Instagram. Девушка радует чудесными солнечными снимками с курорта.В кадре девушка стоит в черном бикини с блестками и солнцезащитных очках с леопардовым принтом. Волосы у нее распущены и небрежно ниспадают на плечи. "Может быть, они не будут удалять этот", – подписала фотографию дочь артистки, имея ввиду то, что Instagram в последнее время часто удаляет посты с полуобнаженными фигурами.Фанаты пришли в восторг от юной красоты и фигуры звездного ребенка. !Персик просто!", "Огонь-девчонка!", "Какая худышка!", – восхищались пользователи сети.Сейчас Соня со своей звездной мамой отдыхают в Форте деи Марми. Как сообщает , обе каждый день радуют поклонников яркими фотографиями."Будет, как мама: чем старше, тем красивее!", – отметила поклонница.Напомним, дочь Веры Брежневой много лет живет и учится в США. Частное учреждение находится недалеко от Лос-Анжелеса в штате Калифорния. Недавно у девушки был выпускной, на который, конечно, прилетела и ее родительница. Как писали ранее , на своем выпускном она довела мать до слез.