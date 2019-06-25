Михаил Ефремов раскрыл причину смерти своей матери – Аллы
Покровской. По словам актера, вдове Олега Ефремова необходимо было переливание
крови, однако в ее состоянии процедуру сделать было невозможно.
Михаил Ефремов раскрыл причину смерти своей матери – Аллы
Покровской. По словам актера, вдове Олега Ефремова необходимо было переливание
крови, однако в ее состоянии процедуру сделать было невозможно.
Михаил Ефремов рассказал, что мать не вставала с постели уже
полгода. Актер подтвердил, что в последнее время она находилась в реанимации. По словам Ефремова, у Покровской врачи
диагностировали много заболеваний.
"Сепсис. Переливание крови нужно было, но у нее была
больная печень, поэтому делать этого нельзя. Ну это как старость: болезнь за
болезнь хватается, и непонятно, что лечить", – заявил РЕН
ТВ. Он отметил, что состояние актрисы ухудшилось в последние 2 недели.
Вдова известного актера и режиссера Олега Ефремова Алла
Покровская скончалась в 25 июня в Москве на 82 году жизни. Артистка работала в театре
"Современник" и МХТ имени Чехова. Покровская была профессором
Школы-студии МХАТ, преподавала на актерском факультете.
Среди трех десятков картин, в которых снялась Алла Покровская,
более всего запомнились зрителям ленты "Такая короткая долгая жизнь", "Июльский
дождь", "Дневной поезд", "12 стульев", "Высоцкий.
Спасибо, что живой".
Прощание с матерью состоится 27 июня. Похоронят
Аллу Покровскую на Троекуровском кладбище.