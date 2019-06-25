Михаил Ефремов раскрыл причину смерти своей матери – Аллы Покровской. По словам актера, вдове Олега Ефремова необходимо было переливание крови, однако в ее состоянии процедуру сделать было невозможно.

Михаил Ефремов раскрыл причину смерти своей матери – АллыПокровской. По словам актера, вдове Олега Ефремова необходимо было переливаниекрови, однако в ее состоянии процедуру сделать было невозможно.Михаил Ефремов рассказал, что мать не вставала с постели ужеполгода. Актер подтвердил, что в последнее время она находилась в реанимации. По словам Ефремова, у Покровской врачидиагностировали много заболеваний."Сепсис. Переливание крови нужно было, но у нее былабольная печень, поэтому делать этого нельзя. Ну это как старость: болезнь заболезнь хватается, и непонятно, что лечить", – заявил РЕНТВ. Он отметил, что состояние актрисы ухудшилось в последние 2 недели.Вдова известного актера и режиссера Олега Ефремова АллаПокровская скончалась в 25 июня в Москве на 82 году жизни. Артистка работала в театре"Современник" и МХТ имени Чехова. Покровская была профессоромШколы-студии МХАТ, преподавала на актерском факультете.Среди трех десятков картин, в которых снялась Алла Покровская,более всего запомнились зрителям ленты "Такая короткая долгая жизнь", "Июльскийдождь", "Дневной поезд", "12 стульев", "Высоцкий.Спасибо, что живой".Прощание с матерью состоится 27 июня. ПохоронятАллу Покровскую на Троекуровском кладбище.