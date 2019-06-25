Два российских школьника — из Тульской и Свердловской областей — набрали по итогам ЕГЭ 400 баллов, а отличников по двум обязательным экзаменам — 445. Это данные с сегодняшней пресс-конференции по итогам ЕГЭ-2019. Самыми популярными предметами по выбору стали обществознание, физика и биология. А лучшие результаты школьники показали по профильной математике, истории и английскому.

Два российских школьника — из Тульской и Свердловской областей — набрали по итогам ЕГЭ 400 баллов, а отличников по двум обязательным экзаменам — 445. Это данные с сегодняшней пресс-конференции по итогам ЕГЭ-2019. Самыми популярными предметами по выбору стали обществознание, физика и биология. А лучшие результаты школьники показали по профильной математике, истории и английскому. Зашла речь и о вузах — вице-премьер Голикова заявила, что сокращения бюджетных мест к 2024 году не будет.Кратко, уверенно, с модуляциями. Есть еще над чем поработать, но ее 100 баллов — уже в личном активе. Из РУДН прислали приглашение. И в истории единого госэкзамена первый стопроцентный китайский зачет."Самая лучшая методика — это все же общаться с носителями языка", — резюмирует отличница.Так получилось — семь лет с мамой и папой Настя прожила в китайском городе Далянь. Так что когда этот язык появился в списке предметов ЕГЭ, Анастасия Андрюнина долго не раздумывала."Для меня сдать китайский язык гораздо проще, чем все остальные предметы", — призналась она."У нас есть сумма длин трех векторов заданных координат".Чуть взъерошенные волосы — заданные координаты обязывают. Даниил Дрябин — будущий специалист в области высоких технологий. Его уже ждут в МФТИ — директор физико-технической школы при вузе приезжает в не приемный день на встречу с уникальным абитуриентом."400 баллов — это серьезная история, это гарантирует поступление на любую из наших программ", — говорит представитель вуза.400 баллов — по сотне за математику, физику, информатику и русский — что для человека математического склада ума особое достижение. Совет физика — лирикам: "Пишите грамотно, наверно, всё".Их всего двое, тех, кто сдал 4 предмета, каждый на 100 баллов — Даниил и Настя Пределина из Свердловской области. Ее большая любовь к математике — оказалась взаимной."Я влюбилась в нее в классе в 5 и с 5 класса начались гастроли постоянные — всякие соревнования, олимпиады", — говорит она.Первые результаты единого госэкзамена — в целом сдан. Стобалльных работ стало больше, чем в прошлом году. Всего по стране высшую оценку за один из предметов получили почти 7 тысяч человек.Из нововведений. Дополнен китайским языком. Математику разделили на базовую и профильную.К выпускникам, сдающим ЕГЭ после переходного периода впервые присоединились старшеклассники Крыма и Севастополя — 14 тысяч человек. А еще на фоне преобразований появилось множество слухов и домыслов. Например, что чуть ли не завтра единый госэкзамен станет индивидуальным. То есть, задания в произвольном порядке будет выбирать компьютер, и кому что достанется — решит единолично искусственный интеллект."Это не завтрашний день и не послезавтрашний. Может быть, в будущем будет возможность, но, когда мы будем уверены, что все эти задания будут равнозначны между собой", — заявил Сергей Кравцов, руководитель Рособрнадзора.Общественность забеспокоилась, когда в онлайн пространстве появилась и другая информация — якобы через 5 лет сократится количество бюджетных мест в российских вузах, со ссылкой на правительственный доклад, адресованный парламенту. Оказалось, всё наоборот. Не мест будет меньше, а поступающих больше. Бэби-бум начала 2000-х."Я думаю, что в СМИ сегодня была совершенно неудачная информация по поводу контрольных цифр приема. Что касается изменений цифры приема, она может происходить только по одной причине — демографический прогноз", — проинформировала общественность Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства РФ.Проблема с гелевыми ручками, когда трем выпускникам из Астраханской области не засчитали результат ЕГЭ из-за того, что ручки были какие-то не те, и система не смогла различить чернила — тоже больше не проблема. Работы проверили, результат засчитали. В целом ЕГЭ-2019 прошел уверенней и спокойней, чем в прошлом году.