Полузащитник испанской Севильи Квинси Промес продолжит карьеру в чемпионате Голландии, 27-летний футболист подписал контракт с амстердамским Аяксом, рассчитанный на пять лет – до 2024 года.

Полузащитник испанской "Севильи" Квинси Промес продолжит карьеру в чемпионате Голландии, 27-летний футболист подписал контракт с амстердамским "Аяксом", рассчитанный на пять лет – до 2024 года.Испанский клуб выручит на продаже футболиста 15,7 миллиона евро. Как сообщает пресс-служба "Аякса", при определенных условиях сумма может вырасти до 17,2 миллиона евро.Напомним, Промес перебрался в чемпионат Испании из московского "Спартака", с которым стал чемпионом России. В минувшем сезоне в составе "Севильи" Квинси принял участие в 56 играх во всех турнирах, забил пять мячей и отдал десять результативных передач. Также на его счету 36 матчей и шесть голов за сборную Голландии.Hey @QPromes,Our plan worked...