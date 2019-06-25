Политолог Георгий Бовт оценил перспективы соратницы блогера Алексея Навального и юриста так называемого Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь на предстоящих выборах в Мосгордуму. Он отметил, что начинающий политик не была замечена за интенсивными занятиями городскими делами.

Политолог Георгий Бовт оценил перспективы соратницы блогера Алексея Навального и юриста так называемого Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь на предстоящих выборах в Мосгордуму. Он отметил, что начинающий политик не была замечена за интенсивными занятиями городскими делами.О том, на какой уровень народной поддержки может рассчитывать Любовь Соболь на предстоящих выборах в Мосгордуму, рассказал политолог Георгий Бовт. Он считает, что репутация юриста ФБК зависит от имиджа Алексея Навального, и это играет отнюдь не на руку им обоим."Навальный никогда мне не виделся ярким политиком", – подчеркнул Бовт. "Мне кажется, он работает по заказу, и все его расследования – это слив из определенных структур, которые через него сводят счеты с другими структурами. Никакой искренней борьбы с коррупцией там нет", – добавил он.Не отличился блогер и на политическом поприще, считает Бовт. Политолог напомнил, что когда-то Навальный баллотировался в мэры Москвы, однако, едва прошли выборы, перестал уделять проблемам города повышенное внимание. В связи с этим возникает вопрос, зачем Навальный стремился стать мэром столицы, добавил эксперт."Никаких шансов у тех людей, которые с ним ассоциируются напрямую, нет", – подчеркнул Георгий Бовт.Политолог отметил, что члены команды Алексея Навального слабо выступают по городской тематике. По его совам, не была замечена в глубоком погружении в городскую повестку и Любовь Соболь. "Разве что разоблачения со школьным питанием, но это скорее против Пригожина, чем за горожан", – отметил эксперт.Бовт добавил, что, по его мнению, соратники навального принимают участие в городских выборах потому что "хотят светиться и оставаться в политике". Однако на счет того, будут ли у их попыток реальные результаты, у эксперта есть сомнения. "Если они не предложат никакого конструктива, то шансов у них будет ноль", – заключил политолог.