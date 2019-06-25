Руководство Facebook не нашло никаких доказательств российского вмешательства в британский референдум по Brexit в июне 2016 года. Об этом заяил вице-президент компании Ник Клегг.

Руководство Facebook не нашло никаких доказательств российского вмешательства в британский референдум по Brexit в июне 2016 года. Об этом заяил вице-президент компании Ник Клегг. По его словам Facebook провел два полных анализа данных и ничего не обнаружил. Зато точно выяснили, что на исход голосования вообще никакие внешние силы не влияли.Расследование было инициировано в правительстве Терезы Мэй, отмечает телеканал "Россия 24". Обвинить Москву у премьера Британии снова не получилось.