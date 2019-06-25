Гендиректор Аэрофлота Виталий Савельев впервые публично высказался по поводу крушения самолета (SSJ-100), следовавшего рейсом Москва – Мурманск. Он выразил соболезнования семьям жертв пожара в Шереметьево.

Гендиректор "Аэрофлота" ВиталийСавельев впервые публично высказался по поводу крушения самолета (SSJ-100), следовавшего рейсом "Москва– Мурманск". Он выразил соболезнования семьям жертв пожара в Шереметьево.По словам Савельева, в2018 году уровень безопасности полетов "Аэрофлота" составил 99,974%. Онконстатировал, что авиакомпанией был перевыполнен норматив в 99,9%."МАК (Межгосударственныйавиационный комитет) опубликовал предварительный отчет о катастрофе, к наммного вопросов, и у нас много вопросов", – цитирует главу "Аэрофлота" газета"Ведомости". Он впервые публично прокомментировал пожар вШереметьево – это случилось на годовом собрании акционеров авиаперевозчика.Пресс-служба "Аэрофлота" происшествиес SSJ-100 никак не комментировала. Напомним, предварительныйотчет о причинах катастрофы самолета SSJ100 МАК опубликовал в середине июня. Эксперты выяснили, что двигатели небыли повреждены и нет следов попадания в них посторонних предметов. Кроме того,специалисты обнаружили следы попадания молнии в лайнер.Также известно, что припосадке SSJ-100 массасамолета на 1,6 тонны превышала максимально допустимую посадочнуюмассу. Как писали "Дни.ру", пожар в Шереметьево произошел5 мая.Самолет выполнялрейс "Москва —Мурманск", но был вынужденэкстренно приземлился в Шереметьево и загорелся. Из 78 человек 41 погибли.По данному факту заведено уголовное дело.