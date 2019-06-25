Гендиректор Аэрофлота Виталий
Савельев впервые публично высказался по поводу крушения самолета (SSJ-100), следовавшего рейсом Москва
– Мурманск. Он выразил соболезнования семьям жертв пожара в Шереметьево.
Гендиректор "Аэрофлота" Виталий
Савельев впервые публично высказался по поводу крушения самолета (SSJ-100), следовавшего рейсом "Москва
– Мурманск". Он выразил соболезнования семьям жертв пожара в Шереметьево.
По словам Савельева, в
2018 году уровень безопасности полетов "Аэрофлота" составил 99,974%. Он
констатировал, что авиакомпанией был перевыполнен норматив в 99,9%.
"МАК (Межгосударственный
авиационный комитет) опубликовал предварительный отчет о катастрофе, к нам
много вопросов, и у нас много вопросов", – цитирует главу "Аэрофлота" газета
"Ведомости". Он впервые публично прокомментировал пожар в
Шереметьево – это случилось на годовом собрании акционеров авиаперевозчика.
Пресс-служба "Аэрофлота" происшествие
с SSJ-100 никак не комментировала. Напомним, предварительный
отчет о причинах катастрофы самолета SSJ100 МАК опубликовал в середине июня. Эксперты выяснили, что двигатели не
были повреждены и нет следов попадания в них посторонних предметов. Кроме того,
специалисты обнаружили следы попадания молнии в лайнер.
Также известно, что при
посадке SSJ-100 масса
самолета на 1,6 тонны превышала максимально допустимую посадочную
массу. Как писали "Дни.ру", пожар в Шереметьево произошел
5 мая.
Самолет выполнял
рейс "Москва —
Мурманск", но был вынужден
экстренно приземлился в Шереметьево и загорелся. Из 78 человек 41 погибли.
По данному факту заведено уголовное дело.