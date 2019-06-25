К сожалению, Юлия Началова при жизни не пользовалась такой бешеной популярностью, как после смерти. Родители покойной певицы начали шествие по ток-шоу, делясь с публикой откровения и воспоминаниями.

К сожалению, Юлия Началова при жизни не пользовалась такой бешеной популярностью, как после смерти. Родители покойной певицы начали шествие по ток-шоу, делясь с публикой откровения и воспоминаниями.Родители Юлии Началовой стали гостями скандально известного шоу Дмитрия Борисова "Пусть говорят". Можно не сомневаться, что среди комплиментов, отпускаемых в адрес певицы, обязательно проскочит какая-нибудь грязь – это фишка передачи.О съемках нового шоу, посвященного Юлии Началовой, стало известно благодаря ее экс-пиар-менеджеру и любимой "сестричке" Анне Исаевой. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram она опубликовала фотографию, сделанную в студии телешоу. "Нет слов... смотрите и слушайте все то, что вы услышите из первых уст сегодня в " Пусть говорят" на Первом канале. Вся правда только там", – объявила в подписи Анна Исаева под снимком, на котором запечатлена вместе с ведущим Дмитрием Борисовым и родителями Юлии Началовой.Говорят, Первый канал готовит грандиозный проект, посвященный памяти певицы, который выйдет уже осенью. Поэтому, скорее всего, шествие родителей Юлии Началовой, ранее отметившихся на шоу Андрея Малахова на "второй кнопке", по передачам продолжится. Их популярности способствуют многочисленные публикации в СМИ, которые не забывают Юлию Началову. А ведь с дня ее смерти прошло уже несколько месяцев.В Сети родителей певицы сравнивают с родителями другой покойной знаменитости – . Ведь ее отец успел отметиться в огромном количестве передач, разве что с Леонидом Якубовичем пока не пил самогон на "Поле чудес".Говорят, родителей зовут на шоу "Секрет на миллион", "Сегодня вечером", "Прямой эфир", предлагают контракты и гонорары за откровения о покойной дочери. Причем, к сожалению, в обществе куда больше обращают на себя внимание всякие грязные подробности и неприятные сенсации.Напомним, умерла 16 марта в результате развившегося абсцесса. Похоронили 38-летнюю артистку на Троекуровском кладбище.