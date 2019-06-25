Итальянский мафиози Рокко Морабито, известный как кокаиновый король Милана, сбежал из тюрьмы в Монтевидео. Как сообщило министерство внутренних дел Уругвая, Морабито и еще трое преступников сбежали из тюрьмы через крышу.

Итальянский мафиози Рокко Морабито, известный как "кокаиновый король Милана", сбежал из тюрьмы в Монтевидео. Как сообщило министерство внутренних дел Уругвая, Морабито и еще трое преступников сбежали из тюрьмы через крышу.Мафиози был задержан в сентябре 2017 года в Уругвае. Он ждал экстрадиции на родину, где его признали виновным в руководстве преступной группировкой и незаконным оборотом наркотиков.Сейчас розыском Морабито занимается Интерпол. Обеспокоенность побегом уже выразил министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини, сообщает телеканал "Россия 24".