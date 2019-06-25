В футбольном Кубке Америки завершился групповой этап. В заключительный матчах раунда определились последние участники плей-офф турнира. Среди них особняком стоит центральный матч дня между лидеров группы С - сборных Уругвая и Чили.

В футбольном Кубке Америки завершился групповой этап. В заключительный матчах раунда определились последние участники плей-офф турнира. Среди них особняком стоит центральный матч дня между лидеров группы "С" — сборных Уругвая и Чили.Накануне матча чилийцы уже досрочно оформили себе выход в 1/4 финала, а вот вопрос по второй путёвке оставался открытым. Уругвай гипотетически могла потеснить Япония. Однако уругваец Эдинсон Кавани забил на 82 минуте единственный гол матча, и обеспечил выход Уругвая в плей-офф. Япония же, в свою очередь, сыграла вничью с Эквадором — 1:1.