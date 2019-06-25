В этом учебном году школу окончили 1687 выпускников

В этом учебном году школу окончили 1687 выпускников26 июня в Доме культуры молодежи пройдет ежегодная торжественная церемония вручения медалей «За особые успехи в учении» выпускникам школ Владимира.В ней примут участие медалисты, руководители школ, учителя, родители выпускников, руководство областной столицы, представители управления образования.В этом учебном году школу окончили 1687 выпускников. И 155 из них – удостоены самой высокой школьной награды – медалей за отличную учёбу.Выпускники успешно сдали ЕГЭ, набрав по каждому из обязательных предметов не менее 70 баллов.Многие из них - победители и призёры олимпиад, конкурсов и проектов.