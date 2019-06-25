Мобильный оператор МТС обновил визуальный стиль и концепцию позиционирования, впервые за 13 лет проведя ребрендинг. Новый стиль – следствие концентрации МТС на цифровых продуктах, объяснили в компании.

Мобильный оператор МТС обновил визуальный стиль и концепцию позиционирования, впервые за 13 лет проведя ребрендинг. Новый стиль – следствие концентрации МТС на цифровых продуктах, объяснили в компании.Ребрендинг сделали, теперь нужно понять, что делать с татуировками: https://t.co/skap5pPgnf pic.twitter.com/8UFX7mbBcz— МТС Россия (@ru_mts) June 24, 2019Прежняя концепция "крафта" (стилизованного мазка кистью) устарела, сообщили в МТС. В новом варианте центральный элемент брендинга — красная полоса, "вырастающая" из типографики нового логотипа МТС, что отражает стратегию компании по развитию новых цифровых продуктов и трансформации.Кроме традиционных телеком-сервисов МТС в настоящее время предлагает услуги банка, сервис по продаже билетов, различные развлечения, услуги направления "МТС Home", онлайн-образование, телемедицину и многое другое, передает ТАСС.