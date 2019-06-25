2019 год в самом разгаре, и меломаны ждут очередных музыкальных новинок

2019 год в самом разгаре, и меломаны ждут очередных музыкальных новинок. Так, альбомы этим летом должны выпустить Рианна, Мадонна, Канье Уэст, Лана дель Рей и многие другие артисты. Вот только, где же можно скачать и случать ногу свело онлайн, а также новую музыку онлайн бесплатно? Предлагаем ознакомиться с самыми удобными и популярными сервисами для прослушивания и скачивания модных треков.

Макс-радио

Это относительно новый сайт, который уже хорошо зарекомендовал себе среди любителей музыки. На интернет-площадке можно найти самые разные треки – от металла до современных хитов поп-исполнителей. Есть функция предварительного прослушивания музыки, а также бесплатного скачивания. Можно загрузить на телефон и компьютер песни таких групп, как ногу свело скачать, Раммштайн и многих других. Сайт имеет понятный и простой интерфейс, благодаря которому можно легко найти понравившиеся песни.

Аудиопоиск

Сайт заточен под скачивания качественной музыки, но также можно слушать песни в режиме онлайн. Со громкостью на сайте нет проблем – она максимальная даже для компьютеров, не оборудованных колонками. Также есть очень интересная функция – специальный сервис находит музыку ногу свело бесплатно по знакомой мелодии. Если в ноутбуке есть микрофон, то можно напеть ритмы трека онлайн, и сервис покажет, что это за песня (для хитов на иностранном языке, названия которых многие не знают).

Контакт

Социальная сеть отлично подходит для тех, кто привык следить за новинками музыки. Свежие треки доступны не только в аудиопоиске, но и специальных тематических группах и сообществах. Однако есть один нюанс: новую музыку часто удаляют из площадки из-за нарушения авторских прав. Так что, если хочется насладиться новинками, следует скачивать их сразу после появления на площадке ВК.

Радио-фм

Различные радиостанции выгодны тем, что сами составляют различные плей-листы, которые могут играть хоть целые сутки и не повторяться. Впрочем, на некоторых радиостанциях в интернете есть возможность слушать песни не только онлайн, но и скачивать их на смартфон или компьютер. Так, на Макс-радио такая функция доступна бесплатно даже для тех пользователей, которое не зарегистрированы на сайте.

Отметим, что самыми ожидаемы новинки музыки должны появиться на сайте «Макс-радио-ру» уже в середине лета. Будет доступна бесплатно музыка от зарубежных и российских популярных исполнителей.