Злоумышленница заключала с клиентами договора на оплату мебели, однако взятые на себя обязательства по поставке продукции не исполняла...

Оперуполномоченными уголовного розыска ОМВД России по Даниловскому району задержана подозреваемая в мошенничестве на сумму 800 тысяч рублей.В территориальный отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратился индивидуальный предприниматель. Сумма ущерба составила 800 тысяч рублей.Сотрудниками уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в Московской области, была задержана подозреваемая. Ей оказалась работница компании, 27-летняя приезжая.Установлено, что злоумышленница от лица компании заявителя заключала с клиентами договоры на оплату кухонной мебели, однако взятые на себя обязательства по поставке продукции не исполняла. Полученные денежные средства от продажи мебели женщина не вносила в кассу компании и распоряжалась по своему усмотрению.Следственным отделом территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время полицейскими проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемой.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22