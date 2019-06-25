Юлия Началова своей смертью спасла жизнь отцу. Потрясенный
трагедией дочери Виктор Началов уехал на реабилитацию в Израиль, где врачи
обнаружили у него рак кишечника – и успешно прооперировали.
Юлия Началова своей смертью спасла жизнь отцу. Потрясенный
трагедией дочери Виктор Началов уехал на реабилитацию в Израиль, где врачи
обнаружили у него рак кишечника – и успешно прооперировали.
После смерти Юлии Началовой родителей певицы пригласил в
Израиль известный врач Роман Барак. Речь шла о реабилитации, однако доктор
устроил им полное медицинское обследование. Тогда у отца певицы и диагностировали
онкологическое заболевание.
Виктор Началов рассказал в программе "Пусть
говорят": после смерти дочери он был настолько убит горем, что лишь на
третий день смог запомнить адрес отеля, в котором они с супругой поселились в Израиле.
А после обследования пришлось ложиться на операцию – которая в итоге спасла ему
жизнь.
В студии программы появился и доктор Роман Барак. Он
рассказал, что помочь родителям скончавшейся в марте этого года его
попросили известная певица Лариса Долина – крестная мать дочери Юлии Веры – а
также актер Андрей Соколов.
Врач подчеркнул: в той стадии, на которой был обнаружен рак
у отца , симптомы болезни не проявляются. Если бы не обследование
– неизвестно, чем бы закончилось дело. Получается, что своей смертью Юля спасла
жизнь своему отцу – он был на ногах уже через два дня после операции, пишет Nation News.