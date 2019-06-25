Юлия Началова своей смертью спасла жизнь отцу. Потрясенный трагедией дочери Виктор Началов уехал на реабилитацию в Израиль, где врачи обнаружили у него рак кишечника – и успешно прооперировали.

Юлия Началова своей смертью спасла жизнь отцу. Потрясенныйтрагедией дочери Виктор Началов уехал на реабилитацию в Израиль, где врачиобнаружили у него рак кишечника – и успешно прооперировали.После смерти Юлии Началовой родителей певицы пригласил вИзраиль известный врач Роман Барак. Речь шла о реабилитации, однако докторустроил им полное медицинское обследование. Тогда у отца певицы и диагностировалионкологическое заболевание.Виктор Началов рассказал в программе "Пустьговорят": после смерти дочери он был настолько убит горем, что лишь натретий день смог запомнить адрес отеля, в котором они с супругой поселились в Израиле.А после обследования пришлось ложиться на операцию – которая в итоге спасла емужизнь.В студии программы появился и доктор Роман Барак. Онрассказал, что помочь родителям скончавшейся в марте этого года егопопросили известная певица Лариса Долина – крестная мать дочери Юлии Веры – атакже актер Андрей Соколов.Врач подчеркнул: в той стадии, на которой был обнаружен раку отца , симптомы болезни не проявляются. Если бы не обследование– неизвестно, чем бы закончилось дело. Получается, что своей смертью Юля спаслажизнь своему отцу – он был на ногах уже через два дня после операции, пишет Nation News.