Появление Марины Хлебниковой на шоу Андрея Малахова стало настоящей сенсацией. Общественность бьет тревогу из-за внешнего вида некогда популярной певицы.

Появление Марины Хлебниковой на шоу Андрея Малахова стало настоящей сенсацией. Общественность бьет тревогу из-за внешнего вида некогда популярной певицы.Марина Хлебникова появилась на передаче Андрея Малахова, посвященной продюсеру Бари Алибасову. Певица, давно не дававшая интервью, не появляющаяся на светских мероприятиях, предстала на публике в светлом полупрозрачном наряде, сквозь который зрители разглядели чрезвычайно тонкую ее фигуру.Артистка разрыдалась, упав на грудь Бари Алибасову, признавшись, что очень волновалась за него. "Ты мне как отец родной. Ты это понимаешь? Я не могу. Что? Дурак. Ляг, ляг. Я даже смотреть на тебя не могу. Я так рада тебя видеть, но больше всего я хочу тебя убить! Мы все твои дети, мы все тебя любим", – заявила Марина Хлебникова, кулаками ударяя Бари Алибасова в грудь.Интересно, что ранее в эфире другого шоу певец Шура всерьез озаботился состоянием артистки. "Сейчас я переживаю за здоровье замечательной Хлебниковой. Мне вчера прислали фото, где она сидит… Мать моя женщина! Ребята, я думаю, что надо сбрасываться на лечение. Это очень страшно. Я не понимаю, что с ней. Это очень страшное фото. Мой друг с ней фотографировался. Полдня вчера у меня в голове были мысли за шкирку отвести ее к своему наркологу. Что-то там… Алкашка, я думаю", – говорил Шура на шоу Насти Ивлеевой.Поклонники обеспокоились здоровьем Марины Хлебниковой. В Сети бурно обсуждают, как помочь певице. Не осталась в стороне и телеведущая Дана Борисова. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram она опубликовала скриншоты новостей, посвященных Марине Хлебниковой. От себя она написала: "Марину Хлебникову надо спасать". "Сегодня позвонило пять человек, я солидарна Марину Хлебникову надо спасать (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – заявила .Сама певица не считает, что у нее есть проблемы. "Прости Господи", – только и сказала в ответ на утверждения Шуры.