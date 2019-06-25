Знаменитость поделилась с поклонниками в Instagram пикантным снимком. Певица Нюша сделала его в ванной.

Знаменитостьподелилась с поклонниками в Instagram пикантным снимком. Певица Нюша сделалаего в ванной.На фотографии исполнительницапозирует в домашнем костюмчике – сером топе и коротких шортах. Пользователисоцсети пришли в восторг от внешнего вида певицы Нюши.Фолловеры отметили, что фигура артисткипосле родов стала еще более соблазнительной, чем была до этого. Ее бедра расширились,а грудь увеличилась.Понравилосьподписчикам и то, что звезда предстала без макияжа. Они по достоинству оценилиее естественную красоту. "Фигура отпад. Безмакияжа уютная, домашняя", "Красавица, волосы шикарные", "Оченькрасивая", "Львица тигрица", "Ню, ты в такой потрясающей форме",– рассыпались в комплиментах поклонники.Отметим, что впоследнее время исполнительница стала часто публиковать довольно пикантныефотографии своего тела. Так, ранее разместила в своем микроблоге всоцсети снимок в эротическом нижнем белье на кровати. При этом ее тела почти невидно – оно закрыто волосами. Примечательно,что кадр многие раскритиковали. Фолловеры посчитали, что он слишком дерзкий, и замужнейартистке не стоит выкладывать подобные фото.