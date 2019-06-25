Знаменитость
поделилась с поклонниками в Instagram пикантным снимком. Певица Нюша сделала
его в ванной.
Знаменитость
поделилась с поклонниками в Instagram пикантным снимком. Певица Нюша сделала
его в ванной.
На фотографии исполнительница
позирует в домашнем костюмчике – сером топе и коротких шортах. Пользователи
соцсети пришли в восторг от внешнего вида певицы Нюши.
Фолловеры отметили, что фигура артистки
после родов стала еще более соблазнительной, чем была до этого. Ее бедра расширились,
а грудь увеличилась.
Понравилось
подписчикам и то, что звезда предстала без макияжа. Они по достоинству оценили
ее естественную красоту. "Фигура отпад. Без
макияжа уютная, домашняя", "Красавица, волосы шикарные", "Очень
красивая", "Львица тигрица", "Ню, ты в такой потрясающей форме",
– рассыпались в комплиментах поклонники.
Отметим, что в
последнее время исполнительница стала часто публиковать довольно пикантные
фотографии своего тела. Так, ранее разместила в своем микроблоге в
соцсети снимок в эротическом нижнем белье на кровати. При этом ее тела почти не
видно – оно закрыто волосами. Примечательно,
что кадр многие раскритиковали. Фолловеры посчитали, что он слишком дерзкий, и замужней
артистке не стоит выкладывать подобные фото.