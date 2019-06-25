Из-за приостановки прямого авиасообщения с Россией Грузия многое потеряет. Об этом заявила журналистам бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе. Она уверена: теперь нормализовать отношения с Москвой будет сложно.

Из-за приостановки прямого авиасообщения с Россией Грузия многое потеряет. Об этом заявила журналистам бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе.Она уверена: теперь нормализовать отношения с Москвой будет сложно. По оценке Бурджанадзе, антироссийское русло, в которое направлена политика грузинских властей, — дело рук американских спецслужб и сторонников Саакашвили.Нино Бурджанадзе считает, что бывший президент республики как всегда пытается извлечь выгоду. А недальновидные грузинские власти пока не осознают масштабов потерь для своей страны, передает телеканал "Россия 24".Как отмечает Бурджанадзе, преднамеренно сделано все, чтобы нынешний протест в Грузии был повернут в русло антироссийской истерии.