В Сочи сильные дожди вызвали сход селей. Подтопило территорию курорта Роза Хутор. В Красной Поляне завершаются восстановительные работы после удара ночной стихии.

В Сочи сильные дожди вызвали сход селей. Подтопило территорию курорта "Роза Хутор". В Красной Поляне завершаются восстановительные работы после удара ночной стихии. Сильный дождь затопил главную площадь на курорте "Роза Хутор". На трассу сошел сель, остановив движение автотранспорта. Объем грязевых масс составил полторы тысячи кубометров. Жертв нет. Но есть разрушения.Мощный поток воды сметал даже тяжелую технику. Не говоря об относительно легких конструкциях. Так, поток унес небольшой павильон. Ночной ливень подтопил немалую часть одного из краснополянских курортов и прилегающую территорию. Грязевой поток усугубил ситуацию.Стремительное подтопление Красной Поляны началось около пяти утра. И все из-за небольшого с виду ручья – Сулимовского. Ручей, обычно маловодный и текущий по специально обустроенному для него руслу, пробил себе новую дорогу. Это произошло в результате ливней и схода селя. В итоге проезжая часть оказалась заблокированной камнями и потоками воды.На одном из участков затопило канализационную насосную станцию, которая обслуживает горную Олимпийскую деревню. Сотрудники "Водоканала" на месте решают, как привести ее в порядок. Но нужно, чтобы сошла вода. А вот дорогу начали расчищать сразу."В настоящий момент работает 29 единиц техники и 25 дорожных рабочих, — рассказывает Денис Пронкин, руководитель сочинского филиала предприятия "Краснодаравтодор". — Задача в первую очередь — дать проезд по автодороге. И в последующем провести регуляцию русла ручья, отвести воду, чтобы избежать дальнейших сходов".Ближе к полудню от воды и грязи очистили большую часть курорта. В его пресс-службе сообщили, что все подразделения были готовы к непогоде и сразу, как стало возможным, начали ликвидировать последствия стихии.Три подъемника продолжали работать. Для того, чтобы попасть на высоту 1100 метров, предлагался трансфер. Кстати, именно прогноз помог в целом всему горному кластеру избежать серьезных последствий, техника была наготове.Все работы планируют завершить в ближайшее время. Но прогноз погоды неблагоприятный. Дожди могут идти еще сутки.