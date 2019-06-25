46-летняя Наташа Королева не устает эпатировать общественность. Едва признавшись, что муж, стриптизер Сергей Глушко, не дает ей буквально съесть лишний пирожок, артистка продемонстрировала фигуру в купальнике, которую, несмотря на все ограничения, считает не идельной.

46-летняя Наташа Королева не устает эпатировать общественность. Едва признавшись, что муж, стриптизер Сергей Глушко, не дает ей буквально съесть лишний пирожок, артистка продемонстрировала фигуру в купальнике, которую, несмотря на все ограничения, считает не идельной.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram, в приложении Stories Наташа Королева выложила несколько видео, на которых сняла себя в красном купальнике. "Пляжный сезон я открыла в этом году", – объявила певица.Однако артистка ясно дала понять, что своей фигурой не очень довольна. "Могу сказать, что, конечно, вот эту складочку я нажрала. Бессовестная девочка", – сказала Наташа Королева и в подтверждение своих слов громко пошлепала себя по животу. Впрочем, певица быстро утешилась. "Но так вроде бы ничего для сорока шести-то лет", – кокетливо объявила исполнительница, покачивая бедрами.Ранее Наташа Королева призналась телеведущему Максиму Галкину на шоу "Сегодня вечером", что за ее формой следит муж, стриптизер Сергей Глушко.По признанию артистки, муж жестко контролирует ее питание. Глушко уже много лет старается есть здоровую пищу и тщательно следит за собой, поэтому может похвалиться завидной фигурой. А вот Наташу частенько тянет на "вкусняшки", но муж ей запрещает.Напомним, что день рождения артистка отметила в конце мая. Особенно трогательно, по мнению фанатов, поздравил с праздником ее бывший муж, автор-песенник Игорь Николаев. "ПРОЩАЙТЕ, ДЕТСКИЕ МЕЧТЫ"(музыка и стихи #игорьниколаев ) Наташа, с Днем Рождения (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)! Счастья и здоровья тебе и твоим близким людям!" – написал Николаев, опубликовав в Instagram отрывок песни с одноименным названием.