Один из злоумышленников направил на потерпевшего работающий огнетушитель, а затем стал им его избивать...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Басманному району задержали двоих ранее судимых мужчин, подозреваемых в хищении имущества и денежных средств путем разбоя.В полицию поступило заявление от 48-летнего москвича. Мужчина сообщил, что находился вместе с женой и дочкой у одного из домов на улице Новая Дорога, когда из остановившегося автомобиля выбежали неизвестные и напали на него. Один из злоумышленников направил на потерпевшего работающий огнетушитель, а затем стал им его избивать, второй нападавший похитил у него сумку с денежными средствами, после чего они скрылись с похищенным. Материальный ущерб составил более 150 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Профсоюзной улице задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимые 25-летний москвич и 32-летний приезжий. Злоумышленники распорядились похищенным имуществом и деньгами по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60