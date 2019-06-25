Женщина сообщила, что с ее расчетного счета списаны денежные средства...

Сотрудники ОУР ОМВД России по району Арбат задержали женщину, подозреваемую в краже денежных средств с банковской карты и икон из квартиры пенсионерки.В полицию поступило заявление от 80-летней москвички. Женщина сообщила, что с ее расчетного счета списаны денежные средства. Материальный ущерб составил 300 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Херсонской улице задержали подозреваемую – 33-летнюю москвичку. Установлено, что злоумышленница, являясь родственницей потерпевшей и имея доступ в ее квартиру, воспользовалась банковской картой заявительницы для снятия денег. Похищенными деньгами она распорядилась по своему усмотрению.Сотрудники полиции установили причастность задержанной к иному противоправному деянию. Так, находясь в квартире потерпевшей, расположенной в одном из домов в Староконюшенном переулке, она похитила две иконы, принадлежащие заявительнице. Материальный ущерб составил 45 тысяч рублей. Злоумышленница сбыла похищенные иконы в ломбард, а вырученными деньгами распорядилась по своему усмотрению.По данным фактам Следственным отделом ОМВД России по району Арбат возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60