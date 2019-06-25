Интеграция России и Белоруссии в единое государство из-за несговорчивости лидера братской республики Александра Лукашенко продвигается со скрипом. Тем не менее, эксперты не сомневаются: рано или поздно страны воссоединятся. В таком случае Лукашенко уйдет с президентского поста и получит новую должность.
Интеграция России и Белоруссии в единое государство из-за несговорчивости лидера братской республики Александра Лукашенко продвигается со скрипом. Тем не менее, эксперты не сомневаются: рано или поздно страны воссоединятся. В таком случае Лукашенко уйдет с президентского поста и получит новую должность.
План по интеграции России и Белоруссии не отменяется, он
лишь скорректирован Кремлем. Все дело в несговорчивости Александра Лукашенко,
уверен журналист Аркадий Бабченко.
По его мнению, Белоруссия в любом случае будет поглощена
Россией. Так, якобы, решили в Кремле. "Думаю, это решенный вопрос. Сейчас просто выбираются методы и
пути, как это будет делаться: от мягкой силы вплоть до военного
вторжения", – заявил Бабченко в интервью украинскому изданию
"Обозреватель".
Бабченко, известный своими антироссийскими пассажами, не
изменил себе и в этот раз. Он полагает, что отказ от интеграции с Россией может
стоить жизни. "Если его надо будет убрать, я думаю, его
уберут", – заявил он.
Эксперты прочат Батьке должность премьер-министра Союзного
государства. По мнению политолога Павла Усова, в Минске сейчас продумывают
политическую автономию белорусских элит в едином государстве.
Объединения двух стран можно ожидать между 2020 и 2024
годами, сказал аналитик в интервью оппозиционному каналу "Белсат". В
первую дату состоятся выборы президента Белоруссии, во вторую – главы
российского государства.
Исчезновение независимой Белоруссии с карты мира и уход
предрекают и в Киеве. Без финансовой поддержки со стороны Москвы и
скидок на энергоносители Минск не ждет ничего хорошего, уверен журналист
Дмитрий Гордон.
В Кремле же неоднократно давали понять: вопрос об
объединении двух стран не стоит. Речь идет лишь об углублении кооперации по
отдельным вопросам, в том числе валютным и финансово-экономическим.