Интеграция России и Белоруссии в единое государство из-за несговорчивости лидера братской республики Александра Лукашенко продвигается со скрипом. Тем не менее, эксперты не сомневаются: рано или поздно страны воссоединятся. В таком случае Лукашенко уйдет с президентского поста и получит новую должность.

Интеграция России и Белоруссии в единое государство из-за несговорчивости лидера братской республики Александра Лукашенко продвигается со скрипом. Тем не менее, эксперты не сомневаются: рано или поздно страны воссоединятся. В таком случае Лукашенко уйдет с президентского поста и получит новую должность.План по интеграции России и Белоруссии не отменяется, онлишь скорректирован Кремлем. Все дело в несговорчивости Александра Лукашенко,уверен журналист Аркадий Бабченко.По его мнению, Белоруссия в любом случае будет поглощенаРоссией. Так, якобы, решили в Кремле. "Думаю, это решенный вопрос. Сейчас просто выбираются методы ипути, как это будет делаться: от мягкой силы вплоть до военноговторжения", – заявил Бабченко в интервью украинскому изданию"Обозреватель".Бабченко, известный своими антироссийскими пассажами, неизменил себе и в этот раз. Он полагает, что отказ от интеграции с Россией можетстоить жизни. "Если его надо будет убрать, я думаю, егоуберут", – заявил он.Эксперты прочат Батьке должность премьер-министра Союзногогосударства. По мнению политолога Павла Усова, в Минске сейчас продумываютполитическую автономию белорусских элит в едином государстве.Объединения двух стран можно ожидать между 2020 и 2024годами, сказал аналитик в интервью оппозиционному каналу "Белсат". Впервую дату состоятся выборы президента Белоруссии, во вторую – главыроссийского государства.Исчезновение независимой Белоруссии с карты мира и уходпредрекают и в Киеве. Без финансовой поддержки со стороны Москвы искидок на энергоносители Минск не ждет ничего хорошего, уверен журналистДмитрий Гордон.В Кремле же неоднократно давали понять: вопрос обобъединении двух стран не стоит. Речь идет лишь об углублении кооперации поотдельным вопросам, в том числе валютным и финансово-экономическим.