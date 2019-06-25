Подчиненные Константинополя лишили своего бывшего почетного руководителя лжепатриарха Филарета всех полномочий по управлению и заодно объявили, что все храмы и монастыри, ранее относившиеся к так называемому Киевскому патриархату, теперь должны подчиниться их собственной религиозной структуре.

Разборки украинских раскольников сегодня окончательно превратились в передел имущества. Подчиненные Константинополя лишили своего бывшего почетного руководителя лжепатриарха Филарета всех полномочий по управлению. А заодно объявили, что все храмы и монастыри, ранее относившиеся к так называемому Киевскому патриархату, теперь должны подчиниться их собственной религиозной структуре. И новые атаки становятся все более ожесточенными.Новая раскольничья ПЦУ в методах отъема храмов у верующих от старого Киевского лжепатриархата ничем не отличается. В селе Постойном в Ровенской области сторонники Епифания также бьют женщин и стариков, как и прежде по всей Украине это делали сторонники Филарета. Златоглавый храм у православных отняли еще весной, теперь прогнали священника из церковного дома."Угрозы были мне и моей семье, и я был вынужден забрать детей из этого дома", — рассказывает священник.Продолжая издеваться над настоящими православными, лидеры раскола начали портить кровь и друг другу. В ответ на так называемый собор, который Филарет провел во Владимирском храме, Епифаний собрал свой синод в митрополичьем доме Софии Киевской."Как бы один на другого не пошел и не начали бы за бороды тягать", — говорит самозванный Епископ Евстратий, перебежчик от старого лжепатриарха Филарета к молодому лжемитрополиту Епифанию. Он озвучил итоги синода: Филарет больше не управляющий Киевскими приходами раскольников, и, пожалуй, главное, Филарет больше не имеет права распоряжаться имуществом бывшего Киевского лжепатриархата."Владимирский собор и все другие храмы и монастыри, и Киева, и всей Украины, в составе Православной церкви Украины. И поскольку митрополит Епифаний — непосредственный управляющий приходами города Киева, соответственно, он и есть епархиальный архиереей для Владимирского собора", — сообщил Евстратий (Иван Зоря).Очевидно, Филарет эти решения Епифания проигнорирует. Для старого лжепатриарха новый лжемитрополит — ставленник турецкого патриарха Варфоломея. Еще до вручения раскольникам томоса бывший президент Порошенко обещал стамбульским священникам двадцать храмов и монастырей на Украине, но до провала на выборах успел отдать Стамбулу только старинный Андреевский собор. Новый президент Зеленский обещания предшественника выполнять не спешит, и Филарет, скорее всего, решил сохранить "раскольничью" недвижимость за собой:— Мы с 1992 года существуем, а они — с 2018. Так кто от кого откололся? Конечно, они от нас. Откалываются, но вернутся.Без недвижимости и спонсоров, которые до сих пор остаются с Филаретом, Епифаний оказывается в очень затруднительной ситуации. Украинские газеты пишут, что Стамбул требует со своего лжемитрополита до двадцати восьми миллионов долларов так называемого налога — плата за томос: без пожертвований и без господдержки новый главный раскольник такую сумму не осилит. И, скорее всего, новая волна нападений на настоящих украинских православных — это борьба Епифания за деньги для стамбульскго патриарха.