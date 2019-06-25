Рустам Солнцев уверен, что Марину Хлебникову надо спасать.
Несмотря на то, что певица не признается в пристрастии к алкоголю, шоумен
уверен в обратном. По словам Солнцева, певица в таком состоянии долго не
протянет.
Рустам Солнцев уверен, что Марину Хлебникову надо спасать.
Несмотря на то, что певица не признается в пристрастии к алкоголю, шоумен
уверен в обратном. По словам Солнцева, певица в таком состоянии долго не
протянет.
Последняя встреча Рустама Солнцева с Мариной Хлебниковой
состоялась на программе Андрея Малахова, посвященной "исцелению" Бари
Алибасова. История с продюсером вызывает у шоумена сомнения – как, впрочем, и
история Хлебниковой.
"Все вы посмотрели передачу в Бари Каримовичем
Алибасовым и все видели сами. Он настаивает, что ничего, кроме "Крота",
не пил. И все вокруг тоже настаивают. Видимо, они считают таких, как вы
дурачками", – заметил Солнцев.
Появление Марины Хлебниковой в программе Малахова стало
сюрпризом. "Перед нами предстал скелетик, обтянутый кожей, который точно
пьет и "Крот", и "Белизну", и "Боярышник" и все
остальное спиртосодержащее. Это прекрасная, замечательная, красивая, голосистая
когда-то – а сейчас без слез на нее не глянешь – Мариночка Хлебникова.
Что случилось с Мариной? – спрашиваете вы у меня все эти
дни. Я сам себе задаю этот вопрос. Память возвращает меня к "Кофе",
"Косым дождям" и "Солнышку", которое должно вставать. Но
теперь мы имеем то, что имеем – Мариночка "показалась". Самое ужасное
то, что она считает себя певицей в полном порядке, в норме", – сказал
.
Шоумен признает, что сейчас у Марины могут просто шалить
нервы: певица пережила потерю мужа. В то же время, Солнцев подчеркивает: так
ужасно Хлебникова выглядит уже давно.
"Не хочется приводить эти дурацкие примеры – но что
произошло с певцами из 90-х? Крис Кельми – в могиле, лечиться не хотел, потом
хотел, потом опять не хотел... Женя Осин устраивал сцены, проклинал Дану
Борисову, которая, собственно, и вытащила его на лечение – где он сейчас, вы
знаете. А еще в этом списке многие другие, не буду их упоминать. Спаслась
только Дана Борисова. И вот теперь на очереди Мариночка", – подвел итог
Рустам Солнцев.
Шоумен напомнил, что прямо во время программы спросил
певицу, нужна ли ей помощь. Несмотря на то, что Хлебникова отреагировала резко
и даже попросила удалить из студии, он на нее не в обиде и от
своего предложения не отказывается. Солнцев призывает поклонников и подписчиков
– своих и Хлебниковой – поддержать артистку. И беречь свое здоровье.