Рустам Солнцев уверен, что Марину Хлебникову надо спасать. Несмотря на то, что певица не признается в пристрастии к алкоголю, шоумен уверен в обратном. По словам Солнцева, певица в таком состоянии долго не протянет.

Рустам Солнцев уверен, что Марину Хлебникову надо спасать.Несмотря на то, что певица не признается в пристрастии к алкоголю, шоуменуверен в обратном. По словам Солнцева, певица в таком состоянии долго непротянет.Последняя встреча Рустама Солнцева с Мариной Хлебниковойсостоялась на программе Андрея Малахова, посвященной "исцелению" БариАлибасова. История с продюсером вызывает у шоумена сомнения – как, впрочем, иистория Хлебниковой."Все вы посмотрели передачу в Бари КаримовичемАлибасовым и все видели сами. Он настаивает, что ничего, кроме "Крота",не пил. И все вокруг тоже настаивают. Видимо, они считают таких, как выдурачками", – заметил Солнцев.Появление Марины Хлебниковой в программе Малахова сталосюрпризом. "Перед нами предстал скелетик, обтянутый кожей, который точнопьет и "Крот", и "Белизну", и "Боярышник" и всеостальное спиртосодержащее. Это прекрасная, замечательная, красивая, голосистаякогда-то – а сейчас без слез на нее не глянешь – Мариночка Хлебникова.Что случилось с Мариной? – спрашиваете вы у меня все этидни. Я сам себе задаю этот вопрос. Память возвращает меня к "Кофе","Косым дождям" и "Солнышку", которое должно вставать. Нотеперь мы имеем то, что имеем – Мариночка "показалась". Самое ужасноето, что она считает себя певицей в полном порядке, в норме", – сказалШоумен признает, что сейчас у Марины могут просто шалитьнервы: певица пережила потерю мужа. В то же время, Солнцев подчеркивает: такужасно Хлебникова выглядит уже давно."Не хочется приводить эти дурацкие примеры – но чтопроизошло с певцами из 90-х? Крис Кельми – в могиле, лечиться не хотел, потомхотел, потом опять не хотел... Женя Осин устраивал сцены, проклинал ДануБорисову, которая, собственно, и вытащила его на лечение – где он сейчас, вызнаете. А еще в этом списке многие другие, не буду их упоминать. Спасласьтолько Дана Борисова. И вот теперь на очереди Мариночка", – подвел итогРустам Солнцев.Шоумен напомнил, что прямо во время программы спросилпевицу, нужна ли ей помощь. Несмотря на то, что Хлебникова отреагировала резкои даже попросила удалить из студии, он на нее не в обиде и отсвоего предложения не отказывается. Солнцев призывает поклонников и подписчиков– своих и Хлебниковой – поддержать артистку. И беречь свое здоровье.