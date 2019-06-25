Сергей Шнуров освободил арку исторического здания в Петербурге, самовольно переделанную им под стоянку для автомобиля. Недовольные самоуправством жители дома выиграли спор у лидера группировки Ленинград.

Сергей Шнуров освободил арку исторического здания вПетербурге, самовольно переделанную им под стоянку для автомобиля. Недовольныесамоуправством жители дома выиграли спор у лидера группировки "Ленинград".Сергей Шнуров совсем "зазвездился" – решили жителиисторического здания в Санкт-Петербурге, где поселился музыкант после недавнегогромкого развода. К такому выводу питерцы пришли, когда увидели, что одна изведущих во двор арок перекрыта странными устройствами.Оказалось, что Сергей Шнуров переделал памятник архитектурыдля своего удобства. Со стороны Фонтанки на старинных деревянных воротах появилсязапорный механизм с автоматической системой открывания и закрывания, а состороны двора – металлический роллет.Новость вызвала бурю негодования у жителей Северной столицы.Однако позже выяснилось, что проезд оставался свободным большую часть дня.Перекрывался он только тогда, когда звезда прибывала в свое жилище. Как пояснил, он таким образом отгораживался от поклонников и камер папарацци.Тем не менее, разрешения на подобные переделки объектакультурного наследия, построенного во второй половине 18 века, музыканту никтоне давал. После жалоб жителей власти объявили решение: лишние конструкцииубрать. Возражений не последовало: двор быстро обрел первоначальный вид,отмечает "Комсомольская правда".Ни , ни его представители инцидент некомментируют. Причину своего нежелания они также объяснять отказываются.