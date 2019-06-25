Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал граждан страны отправиться на отдых в Грузию, чтобы помочь Тбилиси в борьбе с российской агрессией.

Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал граждан страны отправиться на отдых в Грузию, чтобы помочь Тбилиси в борьбе с "российской агрессией".Об этом бывший глава страны сообщил на своей странице Facebook, разместив ролик, в котором призывает не бросать в беде "грузинских братьев".Порошенко предложил правительству Украины предоставить таким туристам скидку на сборы в аэропортах и также предложил переименовать Грузию в Сакартвело.На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля. Туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.По подсчетам экспертов, убытки Грузии от прекращения авиасообщения с Россией могут составить около 750 миллионов долларов.Политический кризис в Грузии начался утром 20 июня после того, как депутат Государственной думы России от фракции КПРФ Сергей Гаврилов в качестве президента Международной ассамблеи православия открыл заседание 26-й сессии в здании парламента Грузии. Оппозиционные грузинские депутаты возмутились тем, что он сделал это, сидя в кресле председателя парламента. Они блокировали трибуну и кресло спикера, не дав возможность продолжить работу Генассамблеи и вынудив российскую делегацию покинуть парламент, а затем и страну.После этого несколько тысяч демонстрантов попытались ворваться в парламент, требуя отставки министра внутренних дел Георгия Гахарии и спикера Ираклия Кобахидзе. В ответ полиция применила слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Число пострадавших составило 240 человек, 102 из которых были госпитализированы и 19 из них по-прежнему находятся в больницах.