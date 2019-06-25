События в жизни звезд сменяются словно в калейдоскопе. Чтобы не упустить самые важные из них, Дни.ру собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 июня 2019 года.

События в жизни звезд сменяются словно в калейдоскопе. Чтобы не упустить самые важные из них, "Дни.ру" собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 июня 2019 года.История с отравлением Бари Алибасова и его сенсационное появление в эфире популярной передачи заставили общественность задуматься о реалистичности событий. Ситуацию проанализировали врачи-специалисты, высказался и коллега продюсера Иосиф Пригожин."Шоу-бизнес – вообще сплошное шоу за стеклом, и для достижения цели все средства хороши", – глубокомысленно отметил продюсер. "Бари Каримович повел народ за собой – это сплошной хайп, люди на него очень падкие. Сегодня всем подавай скандалы и негатив. Чем грязнее – тем больше эффекта, грязь прилипает", – проанализировал Пригожин.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 июня 2019 года, читайте в и специальных .