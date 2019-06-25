Белухи и косатки, спасенные из китовой тюрьмы, достигли последней точки на своем пути к свободе. Их привезли на мыс Перовского (Хабаровский край). После процедуры адаптации животные будут выпущены на волю.

Белухи и косатки, спасенные из "китовой тюрьмы", достигли последней точки на своем пути к свободе. Их привезли на мыс Перовского (Хабаровский край). После процедуры адаптации животные будут выпущены на волю.Морских млекопитающих доставили на мыс в транспортировочных ваннах, на автомобилях, передает РИА Новости. Ранее они прибыли в поселок Иннокентьевка на речном судне. Животные хорошо перенесли дорогу.В "китовой тюрьме" в бухте Средней в Приморье были заключены 11 детенышей косаток и 90 молодых белух. Они были незаконно выловлены и содержались в ненадлежащих условиях. 22 февраля Владимир Путин поручил Минприроды, Минсельхозу и группе ученых решить судьбу животных.