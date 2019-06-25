Посольство России в Эстонии раскритиковало депутата местного парламента Антса Лаанеотса. В интервью изданию Postimees он назвал Россию неприятелем Эстонии.

Посольство России в Эстонии раскритиковало депутата местного парламента Антса Лаанеотса. В интервью изданию Postimees он назвал Россию "неприятелем" Эстонии.Реакция нашего дипломатического представительства опубликована на странице посольства в социальной сети Facebook, передает телеканал "Россия 24".Российские дипломаты с сожалением отметили, что депутат является членом парламентской группы по связям с Россией, задача которой "по определению заключается в содействии, а не разрушении двустороннего сотрудничества.