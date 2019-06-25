Мария Голубкина опубликовала фотографию своего повзрослевшего сына Ивана. Поклонники пришли в восторг.

Мария Голубкина опубликовала фотографию своего повзрослевшего сына Ивана. Поклонники пришли в восторг.Актриса Мария Голубкина редко появляется на светских мероприятиях, нечасто дает интервью и делится с общественностью подробностями своей частной жизни. Поэтому каждое откровение от артистки расценивается ее поклонниками и заинтересованными журналистами на вес золота.Недавно стало известно, что Мария Голубкина прилетела на открытие кинофестиваля "Утро Родины" в Южно-Сахалинск. Примечательно, что сопровождал актрису ее 16-летний сын Иван, рожденный в браке с популярным музыкантом, исполнителем и шоуменом Николаем Фоменко. Интересно, что, судя по фото с красной дорожки, Ваня уже перерос мать.Мария Голубкина опубликовала фотографию наследника на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Судя по комментариям, Иван произвел фурор среди многочисленных поклонников актрисы. "Красавчик Ваш сыночек, Мария! Похож на папу безусловно, но без мамы не обошлось. Эти брови, скулы, подбородок – чувствуется Мироновых кровь (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Николаич, сразу видно. НО более удачная версия. Красивый мальчик", "Чудесное слияние двух людей видно в юноше! Мамины черты видно и это так романтично! Красивый сын! Очень!" – рассыпались в комплиментах подписчики.Несмотря на развод, который и Николай Фоменко оформили более десяти лет назад, бывшие супруги сумели сохранить человеческие отношения. Голубкина и Фоменко разделили родительские обязанности: Мария занималась воспитанием их детей – дочери Анастасии и сына Ивана, а Николай оплачивал их обучение.