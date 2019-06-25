Певица вызвала бурную критику среди своих украинских поклонников.
Они оскорблены тем, что Ани Лорак не выступает на Родине – в Незалежной.
Певица вызвала бурную критику среди своих украинских поклонников.
Они оскорблены тем, что Ани Лорак не выступает на Родине – в Незалежной.
Артистка анонсировала на своей странице
в Instagram масштабные гастроли по России, а также Израилю и странам
Прибалтики. Ани Лорак даст концерты в Москве, Сочи, Махачкале, Сочи, Геленджике,
Анапе, Паланге (Литва), Юрмале (Латвия), Тель-Авиве и Хайфе (Израиль).
Примечательно,
что не впервые в списке нет Украины. Этот факт возмутил
многих фанатов Ани Лорак. Многие упрекнули исполнительницу в том, что она не
сдерживает своих обещаний, поскольку раньше она неоднократно заявляла о турах по
Украине.
"Предательство!", "А где в списке Украина?", "Каждый год
обещаете уже", "Надо в Киев", "А на Родину когда? Скучаем", "Я
так поняла, что в Украину вы не планируете?", – взвыли от обиды
украинцы. Они не понимают, почему их соотечественница не выступает на Родине.
Напомним, ранее заявляла о намерениях представить в Украине
масштабное шоу DIVA. При этом его премьера состоялась в Минске (Беларусь) и Москве.
Как писали "Дни.ру", недавно стало известно о
роме с 26-летним звукорежиссером лейбла Black Star Егором Глебом. Как
писали ранее "Дни.ру", певица выложила совместное фото с избранником.