Певица вызвала бурную критику среди своих украинских поклонников. Они оскорблены тем, что Ани Лорак не выступает на Родине – в Незалежной.

Певица вызвала бурную критику среди своих украинских поклонников.Они оскорблены тем, что Ани Лорак не выступает на Родине – в Незалежной.Артистка анонсировала на своей страницев Instagram масштабные гастроли по России, а также Израилю и странамПрибалтики. Ани Лорак даст концерты в Москве, Сочи, Махачкале, Сочи, Геленджике,Анапе, Паланге (Литва), Юрмале (Латвия), Тель-Авиве и Хайфе (Израиль).Примечательно,что не впервые в списке нет Украины. Этот факт возмутилмногих фанатов Ани Лорак. Многие упрекнули исполнительницу в том, что она несдерживает своих обещаний, поскольку раньше она неоднократно заявляла о турах поУкраине."Предательство!", "А где в списке Украина?", "Каждый годобещаете уже", "Надо в Киев", "А на Родину когда? Скучаем", "Ятак поняла, что в Украину вы не планируете?", – взвыли от обидыукраинцы. Они не понимают, почему их соотечественница не выступает на Родине.Напомним, ранее заявляла о намерениях представить в Украинемасштабное шоу DIVA. При этом его премьера состоялась в Минске (Беларусь) и Москве.Как писали "Дни.ру", недавно стало известно ороме с 26-летним звукорежиссером лейбла Black Star Егором Глебом. Какписали ранее "Дни.ру", певица выложила совместное фото с избранником.