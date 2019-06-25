Тревожная история с отравлением и реанимацией Бари Алибасова и его сенсационное появление в эфире популярной передачи заставила общественность задуматься в реалистичности произошедших событий. Ситуацию проанализировали врачи-специалисты, высказался и коллега Бари Алибасова продюсер Иосиф Пригожин.

Тревожная история с отравлением и реанимацией Бари Алибасова и его сенсационное появление в эфире популярной передачи заставила общественность задуматься в реалистичности произошедших событий. Ситуацию проанализировали врачи-специалисты, высказался и коллега Бари Алибасова продюсер Иосиф Пригожин.В начале июня стало известно о том, что Бари Алибасов попал в реанимацию токсикологического отделения института Склифосовского. Сообщалось, будто продюсер группы "На-На" отравился средством для прочистки труб. Далее новости следовали одна страшнее другой: якобы состояние Бари ухудшилось настолько, что его ввели в медикаментозный сон, из которого тот вышел спустя несколько дней потерявшим память. Впрочем, уже спустя две недели его выписали, и в выходные Алибасов появился сияющим и как будто здоровым на шоу Андрея Малахова.Собственно, такое чудесное исцеление после новостей о том, что продюсер буквально одной ногой в могиле и заставило некоторых журналистов и прочую общественность засомневаться в реалистичности событий. попросил врачей-специалистов проанализировать некоторые обстоятельства этой мутной истории.Так, Виталий Румянцев, врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук и вовсе поставил под сомнение диагноз Бари Алибасова. "В этой истории очень много несоответствий. Если бы был ожог четвертой степени, это означало бы полное разрушение тканей пищевода. И если даже человек выживает, что очень сомнительно, пищевод ему удаляют. Поверьте, при таком диагнозе через две недели домой не уходят", – заявил медик.Также он отметил, что Бари Алибасов выглядит подозрительно упитанным для человека, три недели находящимся на строжайшей диете и принимающим пищу лишь через гастростому. "Бари Каримович очень даже в форме, поэтому для меня эта история – абсолютная липа! Я думаю, никакого отравления"Кротом" не было, а в Склифе артист лежал по другим причинам", – убежден врач.А анестезиолог-реаниматолог Лев Николаев убежден, что потеря памяти после медикаментозного сна абсолютно невозможна. Да и история с завещанием, которое якобы продюсер умудрился составить прямо в реанимации, выглядит странно. "Тут главный вопрос в другом: вменяем ли завещатель, не находится ли он под воздействием лекарств? Если да, ни один нотариус за это не возьмется", – отрезал нотариус Илья Радченко.Прокомментировал историю со странным отравлением Бари Алибасова и его коллега Иосиф Пригожин. "Шоу-бизнес это вообще сплошное шоу "за стеклом", и для достижения цели все средства хороши", – глубокомысленно отметил продюсер. "Бари Каримович повел народ за собой – это сплошной хайп, люди на него очень падкие. Сегодня всем подавай скандалы и негатив. Чем грязнее – тем больше эффекта, грязь прилипает", – проанализировал Пригожин.Он отметил, что всегда относился к с уважением как к старшему коллеге. "Но мне все это не нравится – сколько раз я был в больнице и в реанимации, и всегда старался это скрывать", – отметил .