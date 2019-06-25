Бывший президент Украины Петр Порошенко рассматривает различные варианты своего побега с территории Украины, где ему грозит уголовное преследование. Согласно его плану, все должно выглядеть так, словно политик служит интересам страны, а не скрывается от правосудия.

Бывший президент Украины Петр Порошенко рассматривает различные варианты своего побега с территории Украины, где ему грозит уголовное преследование. Согласно его плану, все должно выглядеть так, словно политик служит интересам страны, а не скрывается от правосудия.Слухи о бегстве Петра Порошенко с Украины начали ходить еще давно. Стоило политику с треском проиграть второй тур выборов президента, как вокруг него стали сгущаться тучи. О том, что политик не чист на руку и наживается на бедах простых людей ходили уже давно, однако с потерей должности об этом стали говорить открытее и громче.Дошло до того, что в отношении Петра Порошенко было заведено несколько уголовных дел. Пока он пытается попасть в Верховную раду во главе собственной партии "Европейская солидарность". Однако в случае провала этой инициативы депутатская неприкосновенность политику не светит. И тогда ему придется всерьез задуматься о том, чтобы удрать за границу.Предусмотрительный рассматривает различные варианты бегства уже сейчас, сообщает . По данным издания Elise Journal, политик намерен создать некую общественную организацию, штаб-квартира которой будет располагаться в Бельгии или Британии. Туда и переместится экс-президент. Все будет выглядеть так, словно он отстаивает интересы Украины, а не скрывается от правосудия.Напомним, обвиняют в государственной измене, отмывании средств, неуплате налогов, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов и попытке узурпации судебной власти. Каждое дело выделено в отдельное производство. Эксперты пока не берутся рассуждать о том, насколько реальны перспективы того, что расследование по каждому из них дойдет до своего логического финала. Судя по всему, многое зависит от того, какое влияние останется в руках у политика к тому моменту.