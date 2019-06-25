За два дня проведенных оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали более 30 граждан, подозреваемых в совершении преступлений.

В целях розыска и задержания лиц, подозреваемых в совершении преступлений и скрывающихся от органов дознания и следствия, а также розыска и установления местонахождения лиц, пропавших без вести, в период с 19 по 20 июня текущего года на территории Владимирской области проведена оперативно-профилактическая операция под условным наименованием «Розыск».За два дня проведенных оперативных мероприятий полицейскими задержаны 32 лица, подозреваемых в совершении преступлений, в том числе 3 - находившихся в федеральном розыске, местонахождение которых установлено на территории соседних государств.Также в ходе операции было установлено местонахождение 10 лиц, заявленных как без вести пропавшие, идентифицированы личности 5 ранее обнаруженных на территории региона трупов.