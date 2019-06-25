ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии. Однако остается возможность оспаривания полномочий нашей делегации. Ассамблея приняла соответствующую резолюцию.

ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии. Однако остается возможность оспаривания полномочий нашей делегации. Ассамблея приняла соответствующую резолюцию, передает РИА Новости. Обсуждение документа шло порядка 9 часов.За приглашение РФ на июньскую сессию высказались 118 из 190 парламентариев. 62 проголосовали против, еще 10 воздержались.В резолюции сказано, что ПАСЕ принимает во внимание решение, принятое комитетом министров Совета Европы в Хельсинки и те исключительные обстоятельства, которые к нему привели.Делегации Украины, Британии, Грузии подали 222 поправки в резолюцию, но ПАСЕ приняла лишь одну.