Модель Анастасия Квитко, известная своими пышными формами, выложила на просторы Сети очередное фото. Ее формы продолжают восхищать народ.

Модель Анастасия Квитко, известная своими пышными формами, выложила на просторы Сети очередное фото. Ее формы продолжают восхищать народ.На снимке русская Кардашян сидит на грядушке кресла. На ней спортивный костюм и кроссовки. Волосы убраны в конский хвост. "Как проходят выходные?", – подписала фото Анастасия.Поклонники со всех уголков мира атаковали знаменитость в комментариях. Как сообщает, Они буквально обезумели от пышных форм калининградской красавицы. "Какая лапочка!", "Все прекрасно и естественно", "Просто персик!", "Аппетитная красотка!" , – расхваливали обожатели."Фигура мечта каждой женщины, и каждый мужчина хотел бы обладать женщиной с такой фигурой", – высказалась поклонница.Из-за необычного принта на костюме талия визуально изменилась. "Как-будто ребер нету", – отметил пользователь сети.По словам Квитко, чтобы сохранять такие формы, она регулярно тренируется. Девушка не сидит на диетах, но в свое время модель отказалась от мяса: блогер ест морепродукты, овощи и фрукты. Настя утверждает, что когда набирает 3-4 кг, то они уходят в грудь и ягодицы, талия девушки при этом остается такой же тонкой.Отметим, сейчас модель проживает в США. Там она чаще всего рекламирует откровенное белье, модную одежду, корсеты и корректирующее белье колумбийского бренда.