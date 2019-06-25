Голливудский актер Сильвестр Сталлоне подвергся критике со стороны фанатов. Они недовольны ценой, которую должны уплатить за снимок с кумиром.

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне подвергся критике со стороны фанатов. Они недовольны ценой, которую должны уплатить за снимок с кумиром.Звезда часто участвует в различных мероприятиях, на многих из которых уже проходят интервью с актером. Вскоре состоится и аукцион по продаже памятных вещей из его фильмов. Организаторы таких акций берут с поклонников космические суммы денег за фотографии со знаменитостью.Посетителям, которые захотят сфотографироваться с Сильвестром, придется отдать за это немало зеленых: по 849 фунтов стерлингов (более 67 тысяч рублей). Есть более альтернативный вариант. Как сообщает , тем поклонникам, у которых нет таких средств, предложат сфотографироваться со Сталлоне вместе с другими фанатами за 745 фунтов.Представители компании-организатора обосновали такую стоимость. По их словам,привезтизвезду такого уровня в Великобританию дорого, а "качество стоит денег".Отметим, за свою актерскую карьеру Сильвестр снялся более чем в 50 фильмах, в том числе в сериях "Рокки", "Рэмбо", "Неудержимые" и "План побега". К первым трем из которых также приложил руку в качестве сценариста, режиссера и продюсера.