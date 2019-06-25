Стражи порядка в форме квест-игры напомнили школьникам основные правила дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции Собинского района совместно с представителями народной дружины, а также педагогами общеобразовательных школ организовали для ребят, отдыхающих в пришкольных лагерях, профилактические мероприятия, направленные на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма в период летних школьных каникул.Для ребят полицейские организовали квест-игру, используя макеты дорожных знаков и основные транспортные средства, напомнили всем присутствующим о соблюдении правил дорожного движения в летний период. Стражи порядка акцентировали внимание на хороших способностях школьников и их умении правильно применять основные Правила дорожного движения в любых ситуациях. Ребята активно участвовали в игре, показали хорошие знания правил дорожного движения и умение работать в команде.В завершение мероприятий малышам и подросткам были продемонстрированы тематические видеоролики. Сотрудники ОГИБДД уверены, что данный вид профилактических бесед улучшает восприятие полученной информации.