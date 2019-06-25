Журналист нелестно высказался о своем коллеге. Владимир Соловьев
назвал покойного главного редактора радиостанции Говорит Москва Сергея
Доренко предателем.
Журналист нелестно высказался о своем коллеге. Владимир Соловьев
назвал покойного главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея
Доренко предателем.
Телеведущий высказал недоумение. Он заявил, что не может понять
всех тех, "кто с придыханием сейчас вспоминает о Доренко".
Я понимаю, почему какая-нибудь (блогер) Кристина Потупчик
близка к Доренко. Потому что оба предатели", – цитирует Владимира
Соловьева Ura.ru. По словам журналиста, экс-главред
"Говорит Москва" во время Майдана на Украине нелестно высказывался
о президенте России Владимире Путине. Он добавил, что Потупчик после
того, как занимала пост комиссара молодежного движения "Наши", "теперь вытирает
ноги" о тех, кому "вечно клялась в любви", сообщает
Напомним, в мае Владимир Соловьев заявлял, что смерть Сергея Доренко
стала большой потерей для всего профессионального сообщества журналистов.
По словам ведущего, экс-главред "говорит Москва" был выдающимся репортером
для нескольких поколений.
Как писали
"Дни.ру", ранее попал в крупный скандал. Он объяснил
нежелание участвовать в дуэли с краснодарским коллегой Кириллом Гурьевым:
журналист боится, что на него могут подать в суд. Дело в том что шоумен
уличил телеведущего в желании прославиться. Он обрушился на
из-за слов о протестовавших против строительства храма "потомках бесов,
убивших царя" в Екатеринбурге.