Журналист нелестно высказался о своем коллеге. Владимир Соловьев назвал покойного главного редактора радиостанции Говорит Москва Сергея Доренко предателем.

Журналист нелестно высказался о своем коллеге. Владимир Соловьевназвал покойного главного редактора радиостанции "Говорит Москва" СергеяДоренко предателем.Телеведущий высказал недоумение. Он заявил, что не может понятьвсех тех, "кто с придыханием сейчас вспоминает о Доренко".Я понимаю, почему какая-нибудь (блогер) Кристина Потупчикблизка к Доренко. Потому что оба предатели", – цитирует ВладимираСоловьева Ura.ru. По словам журналиста, экс-главред"Говорит Москва" во время Майдана на Украине нелестно высказывалсяо президенте России Владимире Путине. Он добавил, что Потупчик послетого, как занимала пост комиссара молодежного движения "Наши", "теперь вытираетноги" о тех, кому "вечно клялась в любви", сообщаетНапомним, в мае Владимир Соловьев заявлял, что смерть Сергея Доренкостала большой потерей для всего профессионального сообщества журналистов.По словам ведущего, экс-главред "говорит Москва" был выдающимся репортеромдля нескольких поколений.Как писали"Дни.ру", ранее попал в крупный скандал. Он объяснилнежелание участвовать в дуэли с краснодарским коллегой Кириллом Гурьевым:журналист боится, что на него могут подать в суд. Дело в том что шоуменуличил телеведущего в желании прославиться. Он обрушился наиз-за слов о протестовавших против строительства храма "потомках бесов,убивших царя" в Екатеринбурге.