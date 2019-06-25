Участники отвечали на вопросы викторины, а также блиц-опроса, связанные с медицинскими, правовыми последствиями табакокурения, употребления алкоголя и наркотиков...

Сотрудниками УНК ГУ МВД России по г. Москве организовано и проведено профилактическое мероприятие в ГБУ Центр поддержки семьи и детства «Зюзино» ЮЗАО г. Москвы.Встреча приурочена к Международному дню борьбы с наркоманией и посвящена первичной профилактике наркомании среди несовершеннолетних.В начале мероприятия специалист-эксперт УНК ГУ МВД России по г. Москве Ирина Кутянова познакомила ребят из летнего лагеря «Московская смена» с правовыми последствиями употребления и распространения наркотиков.После этого для подростков был проведен брейн-ринг, посвященный профилактике вредных привычек. Участники мероприятия разделились на 3 команды, каждая команда выбрала капитана, название и девиз команды. Названия команд: «Космос», «Время», «Молния». Команды подготовили антинаркотические плакаты, которые представили жюри для оценки.Затем, участники отвечали на вопросы викторины, а также блиц-опроса, связанные с медицинскими, правовыми последствиями табакокурения, употребления алкоголя и наркотиков. По итогам подсчета баллов жюри выбрало команду-победителя, участникам которой были вручены ценные призы от УНК ГУ МВД России по г. Москве.Мероприятие прошло интерактивной форме, участники задавали экспертам интересующие вопросы о том, как себя вести, чтобы не нарушать закон, как помочь другу, если выявлен факт употребления алкоголя или наркотиков, куда можно обратиться за помощью. В мероприятие приняли участие 21 человек, из них 15 несовершеннолетних.УНК ГУ МВД России по г. Москве