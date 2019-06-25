В ночное время злоумышленники прошли в зону круглосуточного обслуживания банка на проспекте Вернадского и взломали купюроприемник банкомата...

«Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке Росгвардии г. Москвы задержали двоих подозреваемых в покушении на кражу», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В ходе отработки оперативной информации правоохранители задержали подозреваемых в попытке кражи. В ночное время злоумышленники прошли в зону круглосуточного обслуживания банка на проспекте Вернадского и взломали купюроприемник. Они намеревались похитить денежные средства путем подрыва устройства, однако, не смогли довести противоправный умысел до конца, так как были задержаны на месте происшествия.Задержанными оказались двое мужчин в возрасте 25 и 28 лет. В ходе их личного досмотра были изъяты газовый баллон, пластиковая бутылка с горючей жидкостью, которые они намеревались использовать для повреждения банкомата.Как предполагает следствие, злоумышленники могут быть причастны к нескольким аналогичным противоправным деяниям на территории московского региона.По данному факту СО ОМВД России по району проспект Вернадского г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве(495) 694-94-70