Злоумышленники ввели в заблуждение пожилую женщину и под видом лекарственного препарата продали ей сок за 1 млн 750 тысяч рублей...

Оперативники УВД по СЗАО задержали двух женщин и двоих мужчин в возрасте от 28 до 41 года по подозрению в мошенничестве в отношении пенсионеров.В полицию обратилась 77-летняя жительница столицы. Она сообщила, что ей на городской телефон позвонила женщина, которая представилась сотрудницей медицинского учреждения, и сообщила, что у нее выявлено тяжелое заболевание. В ходе разговора другие медработники предложили ей приобрести лекарственный препарат, необходимый для лечения, и она согласилась. Средство было доставлено, и пенсионерка передала курьеру денежные средства в размере 1 млн 750 тысяч рублей. Лекарство, упакованное в темные пакеты, она положила в морозильную камеру, как ей рекомендовал незнакомец, а спустя некоторое время обнаружила, что в полимерных пакетах находятся 2 пачки сока. Пожилая женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Ими оказались четверо неработающих приезжих.Следствием Отдела МВД России по району Щукино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество» В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Установлено, что задержанные причастны еще к одному эпизоду аналогичной противоправной деятельности. Ущерб в этом случае составил 500 тысяч рублей.В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности злоумышленников.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56