УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Гумниц Марии Николаевны, 1984 года рождения...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Гумниц Марии Николаевны, 1984 года рождения, которая 22 июня 2019 года ушла из дома в г. Московский, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: рост 168 см, темные длинные волосы, глаза карие.Была одета: в розовую футболку и розовые шорты.Особые приметы: родинка на правой щеке.Полиция просит всех, кому известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 116-56-82 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79