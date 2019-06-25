Космический корабль Союз МС-11 отчалил от модуля МКС Поиск. В 04:55 он включит двигатели для торможения и схода с орбиты.

Космический корабль "Союз МС-11" отчалил от модуля МКС "Поиск". В 04:55 он включит двигатели для торможения и схода с орбиты. Россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Маклейн, проработавшие в космосе 7 месяцев, отправятся домой.Спускаемый аппарат корабля войдет в атмосферу Земли в 05:25, приземление запланировано на 05:49. Аппарат должен приземлиться в Казахстане, 148 километрах от Жезказгана, уточняет РИА Новости.На МКС остаются российский космонавт Алексей Овчинин и двое американских астронавтов — Ник Хейг и Кристина Кук.За время пребывания на МКС Кононенко, Сен-Жака и Макклейн совершили пять выходов в открытый космос. На станции их "навестили" беспилотный корабль Crew Dragon и три "грузовика" — "Прогресс МС-11", Cygnus и Dragon.