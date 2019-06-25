Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поддержала снятие санкций с Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Посольство Украины в Великобритании опубликовало в Twitter видео выступления Мэй.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поддержала снятие санкций с Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Посольство Украины в Великобритании опубликовало в Twitter видео выступления Мэй.24 июня в палате общин Тереза Мэй отметила, что существуют разногласия по поводу членства России в ПАСЕ, сообщает Газета.ru. Но, по мнению Мэй, Россия должна остаться в Парламентской ассамблее Совета Европы.Как подчеркнула британский премьер, причина в том, что членство России в ПАСЕ – "один из немногих доступных способов международного сообщества привлечь Россию к ответственности за нарушение ею прав человека".Ранее СМИ сообщали, что Франция допустила отмену санкций против Российской Федерации.