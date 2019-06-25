Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в рамках саммита G20 в японской Осаке 28-29 июня.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в рамках саммита G20 в японской Осаке 28-29 июня. Об этом СМИ сообщил высокопоставленный представитель администрации США.О времени встречи с Путиным ничего не сообщается.Дональд Трамп и Владимир Путин обсудят ситуацию в Иране и на Украине, контроль над вооружениями и другие темы. Как уточняется, это будет не официальный саммит, а разговор, посвященный вопросам региональной безопасности, включая Иран, Украину и Ближний Восток. Также будут затронуты тему улучшения двусторонних отношений и контроля над вооружениями, передает РИА Новости.По мнению чиновника, Трамп обязательно затронет тему "вмешательства" в американские выборы и, возможно, будет говорить о ситуации в Венесуэле.Чиновник подчеркнул, что это всего лишь предполагаемый набор тем, и отметил, что пока нет официальной повестки, а также даты и времени встречи. При этом было подтверждено, что имя президента России Владимира Путина входит в список встреч на саммите G20.Также в программе Дональда Трампа запланированы встречи с другими мировыми лидерами. Это в том числе премьер-министр Японии Синдзо Абэ, канцлер Германии Ангела Меркель, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.